ارتفاعٌ مستمر.. أخر تحديث لسعر صرف الدولار ببغداد وبقية المحافظات - عاجل

2020/12/22 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادارتفعت اسعار صرف الدولار أمام الدينار عصر اليوم قليلاً عن ما كانت عليه صباح اليوم بأغلب مدن العراق.

وسجل سعر الصرف في بغداد 141.750 دينار مقابل الدولار للبيع و 139.750 للشراء ، فيما باعت عدد من محال الصيرفة في الحارثية والمنصور والكرادة الدولار بـ 1420 دينار.

وأكد مواطنون إن غالبية محال الصيرفة في بغداد احجمت عن بيع الدولار وفتحت نوافذها لشرائه فقط وهو الامر الذي ارجعه اقتصاديون الى ان سعر الصرف الرسمي يتجاوز الـ 1460.

وفي بابل والنجف وكربلاء تراوح سعر الصرف ما بين 1390-1400 للبيع و 1370 للشراء.

وفي البصرة وميسان والديوانية وذي قار سجل سعر الصرف 139.750 للبيع و 1370 للشراء.

وفي اقليم كردستان ارتفع سعر الصرف قبل الاغلاق إلى 1410 للبيع و 1390 للشراء.

وبلغ سعر الصرف في الموصل والرمادي 1395 للبيع و 1380 للشراء فيما اقترب في صلاح وكركوك من 1400 للبيع.

وسجلت ديالى أعلى سعر لبيع الدولار اليوم بلغ 1450 دينار ، فيما بلغ سعر الشراء 1380.

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