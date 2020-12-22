متحدث مجلس الوزراء : طبقنا الورقة البيضاء في موازنة 2021

2020/12/22 | 17:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، وزير الثقافة حسن ناظم ان الحكومة بدأت بعلاج التركة الاقتصادية السابقة وطبقنا الورقة البيضاء في موازنة 2021، مشيرا الى ان هدف الحكومة في الورقة البيضاء هو الإصلاح الاقتصادي ./انتهى5

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