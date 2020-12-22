2020/12/22 | 17:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت عن تمكن قوة أمنية من قسم شرطة قضاء المجر الكبير من القاء القبض على (17) متهما مطلوبوين وفق مواد قانونية مختلفة من بينهم متهمون بالإرهاب وآخرون بجرائم الشروع بالقتل والإيذاء العمد والتهديد وقضايا أخرى ، مشيرةً إلى إحالتهم للقضاء بعد اكتمال التحقيق معهم ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ميسان : القبض على (17) متهما بينهم متهمون بقضايا الإرهاب في قضاء المجر الكبير) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ميسان : القبض على (17) متهما بينهم متهمون بقضايا الإرهاب في قضاء المجر الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).