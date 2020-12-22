2020/12/22 | 17:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شدد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، على تكثيف الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا اجتاحت عدة دول في العالم، وتهدد بالخطر.وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان، تلقته “عراقي نيوز”، انه “من أجل مواجهة هذا النمط الجديد من الفيروس، الذي يتميز بسرعة الانتقال والانتشار، وتجنب تفشيه في البلاد، وبناءً على ما جاء في تقرير وزارة الصحة، وما تضمنه من تحذيرات من المخاطر التي قد تنجم من انتشار الفيروس، اتخذ مجلس الوزراء جملة من الإجراءات الوقائية : 1- حث المواطنين على ارتداء الكمامات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرارات مجلس الوزراء لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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