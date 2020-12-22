2020/12/22 | 17:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مجلس الوزراء، الثلاثاء، عن ارسال موازنة 2021 الى مجلس النواب، فيما اشار الى ان رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود لم تمس كثيراً في موازنة العام المقبل.

وذكر المتحدث باسم المجلس المجلس، وزير الثقافة حسن ناظم، خلال مؤتمر صحفي، تابعه "ناس" (22 كانون الاول 2020)، ان "هدف الحكومة في الورقة البيضاء هو الإصلاح الاقتصادي، وقد بدأنا بعلاج التركة الاقتصادية السابقة وطبقنا الورقة البيضاء في موازنة 2021".

واضاف ان "مجلس الوزراء وافق على تخويل مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق صلاحية توقيع العقود مع دايو لإنشاء مشروع ميناء الفاو"، مبيناً ان "محاربة الفساد فكرة ذات بنية مركزية في الحكومة".

واشار الى ان "لجنة مكافحة الفساد كشفت عن حقائق كثيرة وذهبت بها إلى النزاهة، والحكومة تقوم بمسؤولية تأريخية وهي البدء بالإصلاح".

و أكد ان "رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود لم تمس كثيراً في موازنة العام المقبل"، معلناً ان "موازنة العام المقبل الآن في مجلس النواب".

وبين ناظم ان "العراق سيشهد دخول لقاح كورونا في الربع الأول من العام المقبل".

واعلن ان "مجلس الوزراء صوت على تخويل مدير سلطة الطيران المدني التوقيع على مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل مطار الموصل"، لافتاً الى ان "مجلس الوزراء صادق على قيام وزارة المالية بتمليك المشاريع الصناعية".

يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يرسل موازنة 2021 إلى البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يرسل موازنة 2021 إلى البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).