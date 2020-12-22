ناظم: شرائح الدخل المحدود لن تمس رواتبهم والتخفيض توجه لاصحاب الدرجات العليا

2020/12/22 | 17:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي:

هدف الحكومة في الورقة البيضاء هو الإصلاح الاقتصادي

بدأنا بعلاج التركة الاقتصادية السابقة وطبقنا الورقة البيضاء في موازنة 2021

وزير الصحة قدم مقترحاً بشأن ظهور سلاسلة جديدة من كورونا

مجلس الوزراء وافق على تخويل مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق صلاحية توقيع العقود مع دايو لإنشاء مشروع ميناء الفاو

محاربة الفساد فكرة ذات بنية مركزية في الحكومة

لجنة مكافحة الفساد كشفت عن حقائق كثيرة وذهبت بها إلى النزاهة

مجلس الوزراء قرر عدم اجراء الاحتفالات باعياد الميلاد في الاماكن العامة

الحكومة تقوم بمسؤولية تأريخية وهي البدء بالإصلاح

العراق سيشهد دخول لقاح كورونا في الربع الاول من العام المقبل

رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود لم تمس كثيراً في موازنة العام المقبل

مجلس الوزراء يصادق على قيام وزارة المالية بتمليك المشاريع الصناعية

مجلس الوزراء يخول مدير سلطة الطيران المدني التوقيع على مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل مطار الموصل

المتحدث باسم الكاظمي يعلن وصول موازنة 2021 الى مجلس النواب

شرائح الدحل المحمدود لن تمس رواتبهم والتخفيض توجه لاصحاب الدرجات العليا

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