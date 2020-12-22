ناظم: شرائح الدخل المحدود لن تمس رواتبهم والتخفيض توجه لاصحاب الدرجات العليا

هدف الحكومة في الورقة البيضاء هو الإصلاح الاقتصادي
بدأنا بعلاج التركة الاقتصادية السابقة وطبقنا الورقة البيضاء في موازنة 2021
وزير الصحة قدم مقترحاً بشأن ظهور سلاسلة جديدة من كورونا
مجلس الوزراء وافق على تخويل مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق صلاحية توقيع العقود مع دايو لإنشاء مشروع ميناء الفاو
محاربة الفساد فكرة ذات بنية مركزية في الحكومة
لجنة مكافحة الفساد كشفت عن حقائق كثيرة وذهبت بها إلى النزاهة
مجلس الوزراء قرر عدم اجراء الاحتفالات باعياد الميلاد في الاماكن العامة
الحكومة تقوم بمسؤولية تأريخية وهي البدء بالإصلاح
العراق سيشهد دخول لقاح كورونا في الربع الاول من العام المقبل
رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود لم تمس كثيراً في موازنة العام المقبل
مجلس الوزراء يصادق على قيام وزارة المالية بتمليك المشاريع الصناعية
مجلس الوزراء يخول مدير سلطة الطيران المدني التوقيع على مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل مطار الموصل
المتحدث باسم الكاظمي يعلن وصول موازنة 2021 الى مجلس النواب
شرائح الدحل المحمدود لن تمس رواتبهم والتخفيض توجه لاصحاب الدرجات العليا
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