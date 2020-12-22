امين بغداد يعلن قرب انشاء متحف ونصب تذكاري يوثق جرائم داعش بحق الايزيديين

2020/12/22 | 17:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن امين بغداد، علاء معن، قرب الشروع بتنفيذ متحف ونصب تذكاري في العاصمة بغداد لتوثيق جريمة الابادة الجماعية التي تعرض لها اتباع الديانة الايزيدية.

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