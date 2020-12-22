2020/12/22 | 17:41 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم مجلس الوزراء: العراق سيشهد دخول لقاح كورونا في الربع الأول من 2021) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يتبع ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم مجلس الوزراء: العراق سيشهد دخول لقاح كورونا في الربع الأول من 2021) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم مجلس الوزراء: العراق سيشهد دخول لقاح كورونا في الربع الأول من 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).