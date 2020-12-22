بعد نينوى.. كركوك تعطل الدوام رسميا بمناسبة اعياد رأس السنة (وثيقة)

2020/12/22 | 17:41 - المصدر: NRT عربية

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منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قرر محافظ كركوك راكان الجبوري، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل لمناسبة حلول أعياد الميلاد.

وقال المكتب الاعلامي للجبوري في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (22 كانون الاول 2020)، ان "محافظ كركوك راكان الجبوري قرر تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة يوم الخميس المقبل 24/12/2020 لمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة".

وأشار البيان إلى ان القرار يستثنى منه الدوائر الخدمية والصحة.

وكانت محافظة نينوى قد اعلنت في وقت سابق تعطيل الدوام يوم الخميس بمناسبة حلول اعياد الميلاد.

ا.ح

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