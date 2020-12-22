نائب: الكاظمي يتمكن من خفض فاتورة الرواتب الى 3 مليار دولار شهريا

2020/12/22 | 17:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد عضو مجلس النواب، مشعان الجبوري، ان القرارات الجديدة لحكومة الكاظمي اسهم في خفض فاتورة رواتب الموظفين من 4 مليار دولار الى 3 مليار دولار شهريا.

وذكر الجبوري في حديث صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (22 كانون الاول 2020)، ان "السياسات الغبية للحكومات السابقة جعلت عدد الذين يتقاضون راتبا من الدولة 8 ملايين منهم 3 ملايين موظف و3 ملايين و250 الف متقاعد ومليون و 800 الف رعاية اجتماعية تبلغ رواتبهم اكثر من 4 مليار دولار شهريا ووفق القرارات الجديدة اصبحت رواتبهم تكلف اقل من 3 مليار دينار شهريا".

واضاف، انه "لا خيار امام حكومة الكاظمي لتوفير الرواتب غير ما فعلت واتخذته من قرارات رغم الضرر الذي تلحقه بالناس".

واوضح، انه "لو كانت من تقود البلاد صاحبة المعجزات الاقتصادية المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، لاستطاعت ان تفعل نفس خطوات حكومة الكاظمي".

وختم حديثه بالقول ان رفع الجمارك والضرائب لم يكن ليغطي الفرق بين عوائد النفط وفاتورة الرواتب.

وكان الجبوري قد دعا في وقت سابق، الجهات المعارضة على قرارات حكومة بشأن سوق العملة إلى تقديم الخطط البديلة.

ا.ح

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