العراق يحدد موعد وصول لقاح كورونا ومنح صلاحية التوقيع مع “دايو الكورية” للشروع بميناء الفاو الكبير

2020/12/22 | 17:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

كشف المتحدث بأسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، موعد وصول لقاح كورونا الى العراق.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي اسبوعي، ان العراق سيشهد دخول لقاح كورونا في الربع الأول من العام المقبل.

واضاف، ان مجلس الوزراء وجه بقيام وزارة المالية بتأمين الدفعة الاولى والبالغ مقدارها (3001050) دولار، لغرض دفعها مسبقا لشركة فايزر، وكذلك تأمين المبلغ المتبقي من الكلفة الاجمالية للقاح والبالغ مقدارها (15005250) دولار.

واوضح، ان مجلس الوزراء وافق على تخويل مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق صلاحية توقيع العقود مع دايو الكورية لإنشاء مشروع ميناء الفاو.

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