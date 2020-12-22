2020/12/22 | 17:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس القضاء الاعلى باعمام صادر عنه كافة محاكم التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الاجنبية ام التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنين يوميا.

وقال المجلس في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الثلاثاء، انه طلب من وزارة الداخلية الايعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك اجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانونز

ومن الجدير بالذكر ان محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الاموال باشرت منذ عدة ايام اجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الاجنبية ومخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في مزاد بيع العملة الاجنبية وصرح القاضي المختص ان التحقيق وصل مراحل متقدمة كشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد .

PUKmedia مجلس القضاء الاعلى

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يوجه باتخاذ الاجراءات بحق من يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي يوجه باتخاذ الاجراءات بحق من يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).