امين بغداد يعلن عن انشاء متحف و نصب تذكاري يوثق جرائم داعش ضد الأيزيدية ببغداد 

2020/12/22 | 17:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اعلن اليوم الثلاثاء (22 ديسمبر) المعمار علاء معن انه قرب الشروع بإنشاء متحف ونصب تذكاري ببغداد يوثق جرائم داعش بحق المكون الايزيدي في قضاء شنكال ابان هجومه عليهم في أغسطس 2014.وذكر بيان للامانة ان ” امين بغداد ترأس اجتماع لجنة الامر الديواني الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بناءً على …

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