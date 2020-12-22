اللجنة المالية: من الصعب تمرير موازنة 2021 في البرلمان دون هذا الشرط؟

2020/12/22 | 17:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، ضرورة حصول اتفاق سياسي لتمرير مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 في مجلس النواب.

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