اجتماع برئاسة الأعرجي يناقش ضوابط البناء حول مطار بغداد

2020/12/22 | 17:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمجلس وكلاء الوزارات في مبنى مستشارية الأمن القومي، بحضور وكلاء الوزارات وقادة الأجهزة الأمنية.

وذكرت مستشارية الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة قرارات مجلس الأمن الوطني في جلسته الأخيرة، واستعراض عدد من المواضيع المتعلقة بالارتقاء بالوضع الأمني في بغداد والمحافظات، فضلا عن مناقشة تعزيز وتطوير أداء الأجهزة الأمنية لتنفيذ واجباتها على وفق الضوابط المهنية".

وأضاف، أن "الاجتماع شهد استضافة عدد من شيوخ عشائر الرضوانية من أجل إشراكهم بمناقشة الأوضاع الأمنية والمشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين"، مشيرا إلى أن "قيادة عمليات بغداد استعرضت موضوع ضوابط البناء حول مطار بغداد الدولي و"الاستمارة الأمنية"، بحضور شيوخ العشائر الذين أكدوا دعمهم وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ واجباتها في الحفاظ على أمن المواطنين".

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