المتحدث بأسم مجلس الوزراء: موازنة العام المقبل الآن في مجلس النواب

2020/12/22 | 17:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، ان موازنة العام المقبل الآن في مجلس النواب.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي، ان “العراق سيشهد دخول لقاح كورونا في الربع الأول من العام المقبل”، مبينا ان “موازنة العام المقبل الآن في مجلس النواب“.

واضاف ناظم، ان “مجلس الوزراء صوت على تخويل مدير سلطة الطيران المدني التوقيع على مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل مطار الموصل“، لافتا الى ان “مجلس الوزراء صادق على قيام وزارة المالية بتمليك المشاريع الصناعية”.

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