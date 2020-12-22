تحذير من قفزة بخط الفقر في العراق إلى 70% إن طبق هذا القرار

2020/12/22 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتوقع الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الثلاثاء (22 كانون الأول 2020)، ارتفاع خط الفقر في العراق الى مستوى قياسي جديد.وقال المشهداني، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، ان "العراق يستورد بضائع من تركيا وإيران سنوياً بقيمة 20 مليار دولار وهما يتنافسان لإغراق السوق العراقي ببضائعهما".وتابع ان "معدل الفقر في العراق سيقفز من 40% إلى 55% بعد تطبيق سعر الصرف الجديد والرقم سيزيد إلى 70% إن طبقت الاستقطاعات التي نصلت عليها موازنة 2021".وقال ان "البنك الدولي يحتسب معدل الفقر على اساس ان كل فرد يجب ان لا يقل مدخوله اليومي عن 5 دولارات".ودعا الى "التوجه نحو ضغط الإنفاق لأننا في ازمة وهذه صورة من صور الحل لا أن نستمر بنفس الإنفاق".ولفت الى ان "استشراء الفساد في معظم مفاصل الدولة يمنع الدول والمنظمات الدولية من اقراض العراق، وهذا القرار اتخذ في مؤتمر الكويت لدعم العراق وللأن لا نعلم ما نسبة وكمية الاموال التي تم الحصول عليها من الفاسدين الذين تم القبض عليهم".

ويوم أمس، حصلت بغداد اليوم على وثيقة حكومية تبين جدول احتساب الضرائب على اجمالي رواتب الموظفين وفق موازنة 2021.ووفقا للوثيقة الحكومية فإن "الحكومة فرضت ضرائب بنسبة 40% على رواتب الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين والدرجات الخاصة".ولن تمس الضرائب وفقاً للوثيقة رواتب صغار الموظفين ممن تبلغ شهرياً ما بين 250-500 فيما تبدأ الاستقطاعات من راتب 750 فما فوق ووفقاً لما بين بالجدول التالي.

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