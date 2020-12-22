زيدان يرد على كومان.. ويُجيب عن السؤال المُضحك

2020/12/22 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أجرى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عن العديد من المواضيع، وعلى رأسها تصريحات مدرب برشلونة رونالد كومان عن التحكيم، وكذلك إمكانية الاعتماد على المداورة أمام غرناطة، يوم الأربعاء.

ويستقبل ريال مدريد خصمه غرناطة مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني، في لقاءٍ يبحث فيه المرينجي عن الظفر بالنقاط الثلاث من أجل الاحتفاظ بالوصافة ولما لا الانقضاض على الصدارة في حال تعثر أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم.

وقال زيزو في المؤتمر الصحفي،" هنالك الكثير من المباريات ولكننا مستعدون لخوضها، ومباراة الغد مهمة ضد فريق يمر بموسم جيد، كذلك نحن نمر بفترةٍ جيدة، وعلينا أن نكون مستعدّين، فليست هنالك مباريات سهلة".

وحول تصريحات رونالد كومان التي هاجم فيها حكم مباراة ريال مدريد وإيبار، قال زيدان،" هذا الأمر يُزعجني، هنالك حكام يقرّرون، وعملهم صعب ومعقد، لن أتحدث عن كلمات كومان، غداً لدينا مباراة مهمة ونفكر في تلك المباراة فقط".

واستدرك،" دائماً ما يكون هنالك الكثير من الكلام عندما تحدث مثل هذه الأمور في مبارياتنا، ولكني لا أهتم لذلك، من المتعب الإجابة على هذه الأسئلة، ما يهمنا هو مباراة الغد".

وحول كريم بنزيما، قال،" أعتقد أنه في أفضل أوقاته.



لقد أدى بشكل جيد.



ما يفعله رائع وما هو قادم أعتقد أنه سيكون أفضل.



هذا ما نريده للفريق، وهو كذلك يطمح للتحسن في كل يوم".

وبخصوص إمكانية إجراء المداورة ضد غرناطة، قال،" هذا سؤال مضحك، أنا واضح بشأن ما سأفعله وسأعتمد على جميع اللاعبين، في الآونة الأخيرة لم نقم بالمداورة، ولكن اللاعبين جاهزون لما هو قادم".

واختتم بالقول، " نعرف صعوبة الليغا، إذا سألت أتلتيكو مدريد سيقولون لك نفس الشيء، هناك العديد من الفرق التي يمكنها الفوز بهذا الدوري، وعليك دائماً القتال، وسيكون لدينا الكثير من الفرق في النهاية للفوز بالدوري".

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