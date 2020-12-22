الكاظمي يهنىء ساكو بمناسبة حلول اعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديده 2021

2020/12/22 | 18:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،الكردينال لويس رفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم بمناسبة حلول اعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديده 2021.واكد الكاظمي في برقية وجهها الى ساكو ،اتمنى الرفاه والخير لشعبنا وبلدنا ./انتهى

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