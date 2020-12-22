مجلس الوزراء يصادق على قيام وزارة المالية بتمليك المشاريع الصناعية

2020/12/22 | 18:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / صوت مجلس الوزراء على تخويل مدير سلطة الطيران المدني التوقيع على مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل مطار الموصل ، كما صادق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتمليك المشاريع الصناعية./انتهى5

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