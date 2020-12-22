الحكومة العراقية تتخذ عدة اجراءات جديدة لمواجهة كورونا

2020/12/22 | 18:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، عن استمرار تزايد حالات الشفاء من فيروس كورونا....

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