نفط الوسط يحبط الحدود بهدف قاتل

2020/12/22 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خطف متصدر الدوري العراقي نفط الوسط فوزا قاتلا 2-1 من فريق الحدود، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 10 من الدوري العراقي الممتاز.

ورغم تقدم الحدود أولا في الدقيقة 35 عن طريق العاجي عبد الله كوفي، إلا أن فريق نفط الوسط تعادل بعد دقيقة واحدة، عبر المغربي عمر المنصوري.

وشهد الشوط الثاني أفضلية كبيرة لنفط الوسط، وتمكن البديل زيد تحسين من خطف الهدف الثاني القاتل في الدقيقة 90+4، ليعيد فريقه إلى نغمة الانتصارات، وصدارة الدوري برصيد 20 نقطة.

وتجمد رصيد الحدود عن النقطة 8، في المركز 16.

وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة الديوانية والكهرباء، على ملعب الديوانية.

ورفع الكهرباء رصيده إلى النقطة 14 في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الديوانية إلى النقطة 12 في المركز 11.

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