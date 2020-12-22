السلالة الجديدة من كورونا.. الأعراض والتشخيص وكيفية الوقاية

2020/12/22 | 18:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجمع مختصون بالجانب الطبي والبايولوجي، ان الوسيلة الوحيدة المتاحة في الوقت الحالي لتجنب الاصابة بالسلالة الجديدة من فايروس كورلاونا يكمن بتشديد الاجراءات الوقائية من الفايروس وغلق النافذ الحدودية البرية والجوية مع الدول التي ظهرت وانتشرت فيها السلالة الجديدة من كورونا.

وتباينت الآراء حول امكانية فعالية اللقاحات المتوفرة ضد فايروس كورونا المستجد، ضد السلالة الجديدة من فايروس كورونا، حيث وصف مختصون بفعالية اللقاحات فيما استبعد آخرون فعالية وعمل اللقاحات ضد السلالة الجديدة بسبب التحولات في الاحماض النووية لفايروس كورونا.

الكمامة والقفازات هو الحل المتاح في الوقت الحالي

وقال الخبير البايلوجي الدكتور حيدر معتز محي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، ان الفايروسات تميل الى التحور والتغيير في تركيبتها، مبينا انه لهذا السبب يتطلب الأمر تطوير اللقاحات بشكل دوري في كل عام.

واضاف: ان العلماء رصدوا نحو 300 ألف نوع من فايروس كورونا حول العالم، مبينا ان السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا وعدد من الدول الاوروبية، هي الاسرع بالانتشار بنسبة 40 الى 70 % من انتشار الفايروس المستجد، مؤكدا ان فايروس كورونا المستجد لديه آلية تصحيح ذاتية للحفاظ على الحامض النووي لها الـ RNA، منوها الى ان السلالة الجديدة ظهرت في منتصف شهر ايلول المنصرم من العام الحالي.

وأوضح الخبير البايولوجي: ان السلالة الجديدة من كورونا مسوؤلة عن 60% من الاصابات في بريطانيا، وهي سريعة الانتشار وأكثر قابلية للانتقال والعدوى، ومن غير المعلوم معدلات الوفيات التي تتسبب بها السلالة الجديدة.

وحول اللقاحات المتوفرة ضد فايروس كورونا وفعاليتها ضد السلالة الجديدة من الفايروس، بيّن محي، ان اللقاح لا يتعامل مع السلالة الجديدة خصوصا مع التحورات للحمض النووي للفايروس، مؤكدا انه وفي الوقت الحالي، من غير المعروف فيما اذا كانت احدى اللقاحات ستعمل ضد الفايروس من عدمه، معربا عن قلقه الشديد من المعلومات حول هذه السلالة، بسبب عدم معرفة عدد حالات الوفيات والاصابة وطريقة الانتشار، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ارتداء الكمامات واتباع الارشادات الوقائية واستخدام المطهرات الكحولية لان سلاح الفايروس هو التجدد في كل مرحلة.

وتوقع الخبير البايولوجي، ان يكون هنالك تطور وظهور سلالات جديدة وبالخصوص نحن مقبلون على فصل الشتاء، مبينا ان بعض الاصابات من الممكن ان تكون خفيفية في الوقت نفسه وان لا تظهر اعراض على الشخص المصاب، فيما لم يستبعد ان تصل السلالة الجديدة الى العراق في أي وقت.

وأكد الدكتور حيدر معتز محي، على ضرورة اتخاذ اجراءات حكومية من اغلاق المطارات والمنافذ الحدودية مع الدول التي تظهر فيها اصابات وخصوصا بريطانيا والدول الاوروبية والجارة ايران.

طبيب أخصائي: كورونا غير من نوعه نحو 4000 مرة

بموازاة اعلاه أكد الدكتور كامران قرداغي اخصائي الامراض الصدرية والقصبات الهوائية في منشور على صفحته في الفيس بوك وتابعه PUKmedia، اليوم الثلاثاء: ان السلالة الجديدة لفايروس كورونا ما هو الا ان الفايروس قد تغير، مبينا ان هذا الامر كان من المتوقع مسبقا.

وأضاف قرداغي: انه وبحسب الابحاث التي اجريت حول فايروس كورونا المستجد، فأن الفايروس قام بتغيير نوعه نحو 4000 مرة، الا ان الفايرس بعينه لم يتغير.

واشار قرداغي الى، ان التغيير الذي حصل في الفايروس ادى الى زيادة سرعة انتشاره، لافتا الى ان اعراض الاصابة بالسلالة الجديدة من الفايروس تشبه الاعراض القديمة وان التغيير هذا تم اكتشافه في ايلول المنصرم من العام الحالي.

وبين الطبيب الاخصائي، ان تحديد الاصابة لاسلالة الجديدة من فايروس كورونا كورونا تكون بنفس الالية والاجهزة لفايروس كورونا، مشيرا الى ان اللقاحات المستخدمة لفايروس كورونا يمكن استخدامها كلقاحت ضد السلالة الجديدة من فايروس كورونا.

اجراءات وقرارات لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا

من جانبه اتخذ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، عدد من القرارات الخاصة بمواجهة السلالة الجديدة من فايروس كورونا المستجد والتي اجتاحت عدة دول في العالم، وتهدد بالخطر.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه من أجل مواجهة هذا النمط الجديد من الفايروس، الذي يتميز بسرعة الانتقال والانتشار، وتجنب تفشيه في البلاد، وبناءً على ما جاء في تقرير وزارة الصحة، وما تضمنه من تحذيرات من المخاطر التي قد تنجم من انتشار الفايروس، اتخذ مجلس الوزراء جملة من الإجراءات الوقائية :

1- حث المواطنين على ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الاخرى.

2- منع السفر الى كل من الدول التالية ( بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا)، وكذلك منع دخول الوافدين منها (باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولايسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بفحصهم بـ PCR ولمدة اسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.

3- قيام وزارة المالية بتأمين الدفعة الاولى والبالغ مقدارها (3001050) دولار، لغرض دفعها مسبقا لشركة فايزر، وكذلك تأمين المبلغ المتبقي من الكلفة الاجمالية للقاح والبالغ مقدارها (15005250) دولار.

4- التأكيد على وزارة التربية والمحافظين في المحافظات كافة بعدم إعطاء أي استثناءات تخص أيام دوام المدارس، خصوصا المدارس الأهلية، بما يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بهذا الخصوص.

5- التأكيد على وزارة التربية للايعاز لمديريات التربية في المحافظات كافة للتعاون مع شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة، لفحص الطلاب والكوادر ضمن المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها في المدارس للحد من انتشار المرض، وكذلك التأكيد على جميع الوزارات ودوائر الدولة للالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتقال المرض ومنع دخول أي موظف أو مراجع لدوائر الدولة بدون ارتداء الكمامة.

6- غلق المرافق الاجتماعية ( المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة اسبوعين بدءا من 24/12/2020.

7- غلق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة.

الاقليم يتخذ اجراءات لمواجهة سلالة كورونا الجديدة

وزارة الصحة في اقليم كوردستان، لم تكن بعيدة عن اتخاذ الاجراءات لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا.

اذ أعلنت أمس الاثنين، عن بدء المرحلة الاولى من الاجراءت الصحية لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.

وقال الدكتور آسو حويزي المتحدث باسم الوزارة في بيان مقتضب، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان المرحلة الاولى من الاجراءات الصحية لمواجهة سلالة كورونا الجديدة، دخلت حيز التنفيذ، وتتمثل بالمتابعة الصحية للوافدين بصورة مباشرة او غير مباشرة من بريطانيا.

منظمة الصحة العاليمة: لا داعي للذعر من السلالة الجديدة لكورونا

منظمة الصحة العالمية، أعلنت من جانبها، إنه لاداعي للذعر بسبب سلالة جديدة شديدة العدوى من فايروس كورونا ظهرت في بريطانيا، وقالت إن ظهور السلالة جزء طبيعي من تطور الجائحة.

وسلط مسؤولو منظمة الصحة العالمية ضوءا إيجابيا على اكتشاف السلالات الجديدة التي دفعت عددا كبيرا من الدول إلى فرض قيود على دخول القادمين من بريطانيا وجنوب إفريقيا، وقالوا إن أدوات جديدة لتعقب الفايروس تحقق النتائج المرجوة.

وقال مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في المنظمة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "يتعين علينا أن نقيم توازنا.



من المهم للغاية أن تكون هناك شفافية، من المهم للغاية إبلاغ الجمهور بحقيقة الأمر، لكن من المهم أيضا أن نقول إن هذا جزء عادي من تطور الفايروس".

ومضى قائلا: "توافر القدرة على تعقب فايروس بهذا القرب، بمثل هذا الاهتمام، بمثل هذه الطريقة العلمية وفي وقت مناسب هو تطور إيجابي حقيقي للصحة العامة العالمية، والدول التي تفعل هذا النوع من المراقبة تستحق الثناء".

وقالت المنظمة إنها تتوقع الحصول قريبا على مزيد من التفاصيل عن السلالة الجديدة من فايروس كورونا.

ويقول مسؤولون، مستشهدين بتحليل بريطاني، إنه ليس هناك دليل على أن السلالة المتحورة من الفايروس تزيد خطورة المرض، رغم أنه أسرع انتشارا.

وقالت ماريا فان كيرخوف، كبيرة الفنيين في منظمة الصحة العالمية، إن العلماء يبحثون مسألة تصدي الأجسام المضادة في الجسم للفايروس، وإنها تتوقع النتائج في الأيام والأسابيع المقبلة.

وقال رايان إن الدول تعمل انطلاقا من "مبدأ احترازي" في ردفعلها على السلالة.



وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إن تحورات فايروس كورونا حتى الآن أبطأ بكثير من الإنفلونزا.

وأضافوا أن من المتوقع أن تتعامل اللقاحات المطورة لمكافحة كوفيد-19 مع السلالات الجديدة أيضا، على الرغم من أن الفحوص تجرى حاليا للتأكد من هذا.

السلالة الجديدة لكورونا ستستجيب للقاحات والعلاجات الحالية

الولايات المتحدة ومن خلال أحد مسؤوليها، أكدت أنّ "لا دليل قاطعاً" حتّى الآن على أنّ السلالة الجديد لفايروس كورونا المستجدّ التي تم اكتشافها في بريطانيا.

اذ أوضح منصف السلاوي، مستشار مدير برنامج "وارب سبيد" الذي أطلقته الحكومة الأميركية لتطوير لقاحات ضدّ فايروس كورونا وتوزيعها، أنّه يتوقّع أن تظهر التجارب المخبرية أنّ السلالة الجديدة ستستجيب للقاحات والعلاجات الحالية.

وفيما أغلقت عدة دول حدودها أمام بريطانيا، قال السلاوي إنّه من الممكن أن تكون السلالة منتشرة منذ فترة طويلة في المملكة المتحدة، لكنّ العلماء لم يباشروا البحث عنها إلا مؤخراً، مما خلق انطباعاً بحدوث زيادة حين بدأوا ذلك.

وشدّد المتخصّص في اللقاحات والمدير التنفيذي السابق في قطاع الأدوية على أنّ "لا دليل قاطعاً على أنّ هذا الفايروس هو في الواقع أكثر قابلية للانتقال، (لكن) هناك دليل واضح على وجود المزيد منه بين السكان".

وتابع: "قد يكون الأمر مجرّد تصنيف حدث في الظلّ ونحن نشهد الآن طفرة أو ربّما تكون لديه قابلية أعلى الانتقال".

وأضاف: "ما هو واضح هو أنّه ليس مسبّباً أكثر للمرض"، مما يعني أنّه لم يثبت أنّه يسبّب مرضاً أكثر خطورة.

وفي ما يتعلق بمسألة حدّة العدوى، يجب إجراء تجارب على حيوانات مستضيفة للفايروس ويتم نقل العدوى لها بشكل متعمّد، من أجل تحديد السبب والنتيجة.

وستوضح هذه التجارب مستوى الحمل الفايروسي المطلوب لإصابة حيوان آخر.

وقال السلاوي: إنّ المعاهد الوطنية للصحّة بدأت دراسات مخبرية حول السلالة الجديدة لتحديد ما إذا كانت الأجسام المضادّة ضدّ سلالة كوفيد-19 الأكثر انتشاراً ستكون فعّالة ضدّها، معتبراً أنّ "هذه هي على الأرجح النتيجة المتوقّعة".

وستستخدم الاختبارات الأجسام المضادّة المأخوذة من المرضى المتعافين والأجسام المضادّة التي تولّدها اللقاحات والأجسام المضادّة المصنّعة في المختبر وسيستغرق إجراؤها بضعة أسابيع.

وأضاف السلاوي أنّه متفائل بأنّ الأجسام المضادّة التي تنتج استجابة للقاحات كوفيد-19 ستظل فعّالة بمواجهة السلالة الجديدة.

لكنه حذّر من أنّه "من المستحيل استبعاد أن يتمكّن الفايروس يوماً ما في مكان ما من الهروب من الاستجابة الوقائية التي ينتجها اللّقاح، لذلك علينا أن نظلّ يقظين تماماً".

وفي سياق متّصل، قال السلاوي إنّ المعاهد الوطنية للصحّة تخطّط أيضاً لإجراء تجربة سريرية تتضمن أفراداً يعانون من الحساسية الشديدة لمعرفة مدى استجابتهم للقاحي فايزر وموديرنا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصيب العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة وبريطانيا بردود فعل تحسّسية تجاه لقاح فايزر.

بريطانيا دولة معزولة

هذا وأصبحت بريطانيا بدءا من يوم أمس الإثنين (21 كانون الأول) دولة معزولة بعد أن أوقفت عدة دول رحلات السفر منها وإليها بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد مما سلط الضوء على حالة الذعر على مستوى العالم والتسبب في ارتباك حركة السفر واحتمالات تعرض بريطانيا لنقص في الغذاء قبل أيام فقط من خروجها عمليا من الاتحاد الأوروبي.

وحظرت أكثر من 40 دولة حتى الآن الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بسبب مخاوف تتعلق بالسلالة الجديدة من الفايروس، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتحتوي السلالة الجديدة التي دفعت الحكومة البريطانية إلى دق ناقوس الخطر على وجه الخصوص على طفرة تسمى ان 501 واي، في بروتين شوكة فيروس كورونا، وهو نتوء موجود على سطحه ويسمح له بالالتصاق بالخلايا البشرية لاختراقها، ويؤدي بالتالي دوراً رئيسياً في العدوى الفيروسية.



منذ بداية الوباء، حمل النوع الأكثر انتشارًا من سارس-كوف-2 طفرة تُسمى دي614 جي في البروتين نفسه.

وقطعت مجموعة من الدول بالفعل صلات السفر مع بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما شمل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وأيرلندا وبلجيكا وكندا، بالرغم من أن خبراء قالوا إن السلالة من الممكن أن تكون قد انتشرت بالفعل في دول لديها أدوات رصد للفيروس أقل تقدما من تلك التي لدي بريطانيا.



وأغلقت فرنسا حدودها أمام القادمين من المملكة المتحدة من أشخاص وشاحنات لتغلق بذلك واحدا من أهم شرايين التجارة بين بريطانيا والبر الرئيسي بأوروبا.

وأدى الكشف عن السلالة الجديدة قبل أشهر من إتاحة لقاحات على نطاق واسع وفقا لما هو متوقع، إلى إثارة مخاوف جديدة من الجائحة التي أودت بحياة نحو 1.7 مليون شخص حول العالم وأكثر من 67 ألفا في بريطانيا.



ووصف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأحد أن النوع الجديد "خارج عن السيطرة".



وتحدث رئيس الحكومة بوريس جونسون عن ارتفاع معدل العدوى بنسبة 70%، وهو إعلان أدى بالعديد من الدول في أوروبا وحول العالم إلى تعليق وصول الوافدين عن طريق الجو من بريطانيا.

ويقول الخبراء إنه لا يوجد دليل على أن اللقاحات ستحمي ضد سلالة الفيروس الجديدة، لكنهم أضافوا أنهم يعملون على مدار الساعة لتحديد ما إذا كانت هذه التحورات ستؤثر على مدى فعالية التطعيمات ضد الإصابة بالعدوى.

كما وألغى رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون خطط عيد الميلاد لملايين البريطانيين بسبب الانتشار السريع للسلالة الجديدة رغم أنه قال إنه لا يوجد دليل على أن تلك السلالة أشد فتكا أو تتسبب في أعراض أقوى.

ويأتي ظهور السلالة الجديدة وفرض هذه القيود على السفر من بريطانيا وإليها مع استعداد البلاد للخروج من فلك الاتحاد الأوروبي يوم 31 كانون الأول.



ومن المقرر مواصلة المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين من أجل التوصل لاتفاق تجاري بينهما بعد الخروج.

ويقول الخبراء الذين يراقبون السلالة الجديدة إن هناك بعض الدلائل المبكرة لكنها غير مؤكدة على أنه يمكنها الانتقال بين الأطفال بنفس سلاسة انتقالها بين البالغين، على العكس من السلالات السابقة التي بدا أنها أسهل انتشارا بين البالغين.

وجرى رصد حالات مصابة بالسلالة الجديدة أيضا في بعض الدول الأخرى مثل الدنمارك وإيطاليا وهولندا.

كما أكدت أستراليا اليوم تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لمسافرين قادمين من بريطانيا إلى ولاية نيو ساوث ويلز، وأعلنت السلطات هناك تعليق العشرات من الرحلات الجوية المحلية في حين فرضت ولاية نيو ساوث ويلز عزلا عاما على سكانها البالغ عددهم 250 ألف نسمة.

PUKmedia هاميار علي

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