أمين بغداد يعلن قرب الشروع بانشاء متحف ونصب تذكاري في العاصمة

2020/12/22 | 18:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن أمين بغداد علاء معن، الثلاثاء، قرب الشروع بتنفيذ متحف ونصب تذكاري في العاصمة بغداد لتوثيق جريمة الابادة الجماعية التي تعرض لها اتباع الديانة الايزيدية.وذكر بيان للامانة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “أمين بغداد ترأس اجتماع لجنة الامر الديواني الصادر عن الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء بناءً على مقترح رئيس الجمهورية …

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