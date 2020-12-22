العمليات المشتركة تكشف نتائج فعالياتها الامنية لليوم الثلاثاء

2020/12/22 | 18:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة العمليات المشتركة

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بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد وتجفيف منابع الإرهاب، استمرت تشكيلات القوات الأمنية في فعالياتها وواجباتها المكلف بها، حيث عثرت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين على ٦ عبوات ناسفة في منطقة مطيبيجة من مخلفات عصابات داعش الارهابية، وعثرت أيضاً على ٦ أوكار للإرهابيين وعبوتين ناسفتين ونفق، وقد تم تفجيرها تحت السيطرة، من جانبها عثرت قوة من عمليات الانبار على عدد من العبوات من مخلفات داعش في مناطق الواقعة شمالي الطريق الدولي السريع، في حين باشرت قوة مشتركة من القوات الامنية بعملية مداهمة وتفتيش في محافظة البصرة والقت القبض على 6 متهمين بحوزتهم اسلحة ودراجات نارية وحبوب مخدرة واتخذت الاجراءات القانونية بحقهم .

هذا وقد باشرت قيادة الشرطة الاتحادية بعملية تفتيش في محافظة كركوك وعثرت على صاروخ نوع كاتيوشا من مخلفات داعش، فيما احكمت شرطة كربلاء المقدسة قبضتها على المجرم الذي قتل شقيقتيه قبل أيام في محافظة بغداد.

وخلال عملية أمنية باشرت قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي بتفتيش جبال العياضي في محافظة نينوى ، حيث تمكنت من تفكيك ١١ عبوة ناسفة و٦ ومساطر تفجير.

كما تم تفكيك ٦ عبوات ناسفة جنوبي تلعفر.

وأخيراً فقد تمكن جهاز المخابرات من القاء القبض على عدد من المتهمين والمخالفين بينهم مطلوبين بقضايا مخدرات، واتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اصولياً.

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