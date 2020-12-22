الكمارك تحارب الغش الصناعي بهذه الطريقة!!

2020/12/22 | 18:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حاربت هيأة الكمارك اعمال الغش الصناعي عبر منفذ طريبيل الحدودي.

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