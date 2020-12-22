أتلاف كارتون فارغ يستخدم للغش الصناعي في كمرك طريبيل

2020/12/22 | 18:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، أتلاف كارتون فارغ يستخدم للغش الصناعي في مركز كمرك طريبيل الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، ان “كوادرها في مركز كمرك طريبيل الحدودي وبالتعاون مع الجهات الساندة في المركز، قامت بأتلاف ارسالية كارتون فارغ موسوم بعلامة تجارية لغرض استخدامه للغش الصناعي”.

واكدت ان “عملية الاتلاف، تمت وفق الاجراءات القانونية النافذة”.

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