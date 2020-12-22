المتحدث باسم الكاظمي يعلن وصول موازنة 2021 الى البرلمان.. وموعد دخول لقاح كورونا

2020/12/22 | 18:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس الوزراء، الثلاثاء، عن ارسال موازنة 2021 الى مجلس النواب، فيما اشار الى ان رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود لم تمس كثيراً في موازنة العام المقبل.وذكر المتحدث باسم المجلس، وزير الثقافة حسن ناظم، خلال مؤتمر صحفي ان “هدف الحكومة في الورقة البيضاء هو الإصلاح الاقتصادي، وقد بدأنا بعلاج التركة الاقتصادية السابقة وطبقنا الورقة البيضاء في موازنة 2021”.واضاف ان “مجلس الوزراء وافق على تخويل مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق صلاحية توقيع العقود مع دايو لإنشاء مشروع ميناء الفاو”، مبيناً ان “محاربة الفساد فكرة ذات بنية مركزية في الحكومة”.واشار الى ان “لجنة مكافحة الفساد كشفت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المتحدث باسم الكاظمي يعلن وصول موازنة 2021 الى البرلمان..



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