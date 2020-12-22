2020/12/22 | 18:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، عن المكانة التي يضعها لنفسه، مقارنة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

وكان ليفا تفوق على رونالدو وميسي مؤخرًا، وحصد جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وصرح ليفاندوفسكي، في حواره مع مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية: “قال جريزمان قبل عامين إنه على نفس طاولة ميسي ورونالدو..



وأنت أين ترى نفسك؟ ميسي ورونالدو يجلسان على نفس الطاولة، في قمة كرة القدم، لفترة طويلة جدًا، ولهذا لا يوجد أي لاعب يتفوق عليهما”.

وأضاف: “أما بشأن الإجابة على السؤال، كنت لا أستطيع تخيل نفسي بجانبهما، لكن نظرت لأرقامي هذا العام وحتى الأرقام السابقة، أعتقد أنني جيد جدًا من حيث الأداء والأهداف المسجلة، وبعد أن كنت أفشل في الجلوس على نفس طاولة ميسي ورونالدو، أعتقد أنني أستطيع دعوتهما الآن لتناول الطعام على طاولتي (يضحك)”.

وتابع: اللاعبون الذين جعلوك تحلم؟ الأشخاص الذين أعجبت بهم هم أليساندرو دل بييرو وتييري هنري، وحتى روبرتو باجيو، الذي رأيته يلعب عندما كنت صغيرًا جدًا، لكن بالإضافة إلى هذه الأسماء الكبيرة، ما جعلني أحلم هو الملاعب الكبيرة والأجواء هناك”

وأتم: “الانتقال في الماضي إلى مانشستر يونايتد؟ بعد موسمي الثاني في دورتموند، أجريت محادثة مع السير أليكس فيرجسون، وأراد ضمي، وكنت مهتمًا ومستعدًا للموافقة، لكن بوروسيا لم يسمح برحيلي، وذلك لم يزعجني لأن الأمور كانت تسير على ما يرام مع الفريق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفاندوفسكي: أستطيع دعوة ميسي ورونالدو الآن على طاولتي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفاندوفسكي: أستطيع دعوة ميسي ورونالدو الآن على طاولتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).