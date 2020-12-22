مرشح لرئاسة برشلونة: سأحقق حلم نيمار وميسي

2020/12/22 | 18:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال جوردي فاري، المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، إن فريق عمله “سيجري مفاوضات من أجل عودة نيمار إلى البرسا”.

وفي مجمل عرض خططه لتطوير النادي الكتالوني من النواحي الرياضية والاقتصادية، صرح فاري: “نيمار وليو ميسي يريدان اللعب معا وسيكون ضمه رخيصا للغاية لأنه في العام الأخير من عقده.



سنرسل طلب انتقال بهذا الخصوص”.

وتابع: “بعد 15 يوما من الانضمام إلى باريس سان جيرمان، أراد بالفعل العودة إلى دياره” في إشارة إلى الفريق الكتالوني.

وقال المرشح إن “لاعبي الفريق الأول في برشلونة يجب أن يأتوا أساسا من أكاديمية الناشئين التابعة للنادي ويجب أن يكملهم لاعبون من الطراز العالمي مثل نيمار”.

ويعتقد فاري أن لاعبي أكاديمية الناشئين “يجب أن يشعروا بأنهم يستطيعون الوصول إلى الفريق الأول، كما حدث عندما راهن بيب جوارديولا على سيرجيو بوسكيتس أو بيدرو”.

ومن جهة أخرى، أعلن أنه في حال فوزه في الانتخابات المقررة في 24 يناير/كانون ثان، سيؤسس “جدول رواتب في الكادر الأول وسيتجدد باستمرار”، وبالتالي “يجب أن يفهم اللاعبون المخضرمون دورهم الجديد بتجديدات أكثر واقعية وأقصر” في المدة الزمنية.

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