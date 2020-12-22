بعد خلو قرارات مجلس الوزراء من حظر التجوال.. الصحة تحدد الأسباب الموجبة لإعتماده

2020/12/22 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن الموقف الاخير بخصوص الاجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بعد انباء تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا في عدة دول أوروبية فيما حدد الأسباب الموجبة لإعتماد حظر التجوال وفق ما اوصى به وزيرها حسن التميمي ولم يعتمد بقرارات مجلس الوزراء اليوم.

وقال المتحدث باسم الصحة، سيف البدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "منذ ظهور السلالة الجديدة في اوروبا، دخلت وزارة الصحة بخلية ازمة وعقدت عدة اجتماعات برئاسة الوزير اخر كان اليوم صباحا".

وأضاف البدر، أن "الاجتماع اليوم انتهى برفع عدة توصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة بينها قرارات تحدد الحركة، وحسب المتسجدات، ويمكن ان تصل الى اعادة فرض حظر التجوال حسب تفشي السلالة الجديدة وفي حال وصلت الى المنطقة او العراق".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه "في حال حصلت تطورات جديدة سيكون للوزارة اجراءات فنية وعلمية بهذا الصدد".

ورفع وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الثلاثاء (22 كانون الأول 2020)، توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لفرض حظر التجوال في البلاد، بدءاً من يوم الخميس المقبل.

ونقلت صحيفة الصباح تصريحات عن التميمي قوله، تضمنت: "أوصينا للجنة العليا بفرض حظر التجوال من الساعة الثامنة مساءً ولغاية السادسة صباحاً اعتباراً من يوم 24 كانون الاول الجاري".

وأضاف، أنه "رغم انخفاض الإصابات وارتفاع نسب الشفاء، فقد دخلنا حالة انذار بسبب انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا في عدة دول".

وظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا قبل أيام، لتنتقل بعدها إلى عدة دول، ما دفع بعض الدول العربية والعالمية إلى إغلاق حدودها ووقف التنقلات الجوية والبرية، لمنع دخولها إلى بلادهم.

ومن المفترض أن تشهد البلاد احتفالات خلال أعياد الميلاد المسيحية، وعند رأس السنة، ما ينذر بخطر ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في عموم العراق.

وتشهد البلاد في الفترة الأخيرة، انخفاضاً ملحوظاً بأعداد الوفيات والإصابات الجديدة بالفيروس التاجي، مع ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا.

واصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (22 كانون الأول 2020)، عددا من الإجراءات الوقائية لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.وذكر المجلس في بيان انه "شدد في جلسته التي عقدت اليوم، على تكثيف الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا اجتاحت عدة دول في العالم، وتهدد بالخطر".وتابع "ومن أجل مواجهة هذا النمط الجديد من الفيروس، الذي يتميز بسرعة الانتقال والانتشار، وتجنب تفشيه في البلاد، وبناءً على ما جاء في تقرير وزارة الصحة، وما تضمنه من تحذيرات من المخاطر التي قد تنجم من انتشار الفيروس، اتخذ مجلس الوزراء جملة من الإجراءات الوقائية :1- حث المواطنين على ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الاخرى.2- منع السفر الى كل من الدول التالية ( بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا)، وكذلك منع دخول الوافدين منها (باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولايسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بفحصهم بـ PCR ولمدة اسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.3- قيام وزارة المالية بتأمين الدفعة الاولى والبالغ مقدارها (3001050) دولار، لغرض دفعها مسبقا لشركة فايزر، وكذلك تأمين المبلغ المتبقي من الكلفة الاجمالية للقاح والبالغ مقدارها (15005250) دولار.4- التأكيد على وزارة التربية والمحافظين في المحافظات كافة بعدم إعطاء أي استثناءات تخص أيام دوام المدارس، خصوصا المدارس الأهلية، بما يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بهذا الخصوص.5- التأكيد على وزارة التربية للايعاز لمديريات التربية في المحافظات كافة للتعاون مع شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة، لفحص الطلاب والكوادر ضمن المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها في المدارس للحد من انتشار المرض، وكذلك التأكيد على جميع الوزارات ودوائر الدولة للالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتقال المرض ومنع دخول أي موظف أو مراجع لدوائر الدولة بدون ارتداء الكمامة.6- غلق المرافق الاجتماعية ( المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة اسبوعين بدءا من 24/12/2020.7- غلق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة.

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