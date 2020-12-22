خسارة قاسية للطلبة من النجف في دوري الكرة الممتاز

2020/12/22 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

تعرض فريق الطلبة اليوم الثلاثاء (22 كانون الاول 2020) لخسارة قاسية من النجف صفر - 2 ، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن"الشوط الول شهد افضلية للنجف وهدف التقدم عند الدقيقة 27 من زمن اللقاء جاء بواسطة محترفه السوري شادي الحموي، لينهي الشوط بالهدف الوحيد".

واضاف،" وبينما كان الطلبة يبحث عن التعادل، جاءت الدقيقة 61 ومعها ركلة جزاء للنجف سجل منها هدف التقدم الثاني، ولم تسعف الطلبة فرصه الضائعة لتحقيق هدف تقليص الفارق، لينتهي اللقاء بخسارته صفر – 2".

وكانت الجولة العاشرة قد شهدت اليوم ايضا، فوز نفط الوسط على الحدود، وتعادل الديوانية والكهرباء، فيما تختتم مباريات اليوم بلقاء الجوية والسماوة على ملعب الشعب ايضا عند الساعة الثامنة مساءً.

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