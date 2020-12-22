محافظ بابل يشكل خلية أزمة لمراقبة الاسعار ومحاسبة المقصرين

2020/12/22 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أعلن محافظ بابل وكالة حسن منديل عن تشكيل خلية أزمة من جهاز الأمن الوطني وباقي الأجهزة لمراقبة الاسعار ومحاسبة المخالفين للتسعيرة.وقال منديل" من أجل محاسبة كل من تسول له نفسه مخالفة القانون واستغلال الوضع الحالي والأزمة الاقتصادية في رفع الأسعار على المواطن البسيط لذا فقد قررت الحكومة المحلية تشكيل خلية أزمة لمراقبة الاسعار ومحاسبة المقصرين من التجار.واضاف أن الخلية تتكون من الشرطة الاقتصادية وجهاز الأمن الوطني وباقي الأجهزة الرقابية وستمنح صلاحيات لمحاسبة كل من يرفع الاسعار"./انتهى

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