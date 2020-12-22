2020/12/22 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/قررت ادارة محافظة كركوك تعطيل الدوام الرسمي في عموم دوائر المحافظة يوم الخميس القادم الموافق 24/12/2020 , احتفاءبأعياد " الميلاد المجيد واكراما للمكون المسيحي الأصيل في المحافظة .وقال محافظ كركوك راكان الجبوري بتصريح لمراسل /نينا/اننا في الوقت الذي نقدم التهنئة للمسيحيين في العالم والعراق وكركوك بشكل خاص ,ونتمنى عيدا سعيدا للجميع وتضامنا من ادارة كركوك ودوائرها ومواطنيها وقواتنا الأمنية البطلة , للمكون المسيحي الأصيل الذي عرف عنه السلام والأخلاص ,قررنا تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس القادم, لفسح المجال لممارسة طقوس الأعياد للمسيحيين وتضامن المكونات الاخرى الكريمة في كركوك معهم..مؤكدا ان المكون المسيحي هو محط الاحترام والدعم والعمل الدائم لضمان حقوقهم ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتفاء بأعياد الميلاد المجيد واكراما للمكون المسيحي.. كركوك تعطل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة الخميس المقبل .) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتفاء بأعياد الميلاد المجيد واكراما للمكون المسيحي.. كركوك تعطل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة الخميس المقبل .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).