2020/12/22 | 18:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، الثلاثاء، ان رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود لم تمس كثيراً في الموازنة، فيما اشارت الى ان موازنة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم الكاظمي: رواتب الموظفين لم تمس كثيراً بالموازنة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم الكاظمي: رواتب الموظفين لم تمس كثيراً بالموازنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).