2020/12/22 | 18:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق النجف يحقق فوزاً ثميناً على الطلبة بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور العاشر لدوري الكرة الممتاز والتي احتضنها ملعب الشعب الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/22 | 18:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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