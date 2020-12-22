النجف يواصل عروضه المميزة ويحقق فوزاً ثميناً على الطلبة

2020/12/22 | 18:40 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق فريق النجف فوزاً مهماً جداً على الطلبة بنتيجة 2-0 في المباراة التي اقيمت على اديم ملعب الشعب الدولي في بغداد لصالح الجولة 10 من مسابقة دوري الكرة الممتاز.

سجل هدف النجف الاول محترفه السوري شادي حموي في الدقيقة (27) من الشوط الاول الذي كان سريعاً وشهد محاولات للفريقين لكن انتهى الشوط الاول بهدف الحموي الوحيد , ثم حاول غزلان البادية في الشوط الثاني من ادراك مرمى الانيق فكان لهم ماارادوا بعد ان حصلوا على ركلة جزاء في الدقيقة (62) تقدم لتنفيذها طاهر حميد واجاد ذلك ليعزز التقدم لفريقه ليجعل مدرب الطلبة احمد خلف في حيرة من امر, ولتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

بعد هذا الفوز ارتقى النجف الى المركز الرابع مؤقتاً برصيد 15 نقطة فيما تراجع الطلبة الى المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

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