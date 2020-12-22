المنافذ توضح بشأن قرار غلق الحدود وتأثيرها على دخول البضائع

2020/12/22 | 18:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قالت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ان قرار مجلس الوزراء بغلق جميع المنافذ الحدودية البرية، لا يشمل الحركة التجارية، مبينة انها وجهت باتخاذ أقصى التدابير الصحية لضمان سلامة العاملين وضمان تدفق البضائع.

جاء ذلك في تصريح لرئيس الهيئة، عمر الوائلي، لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (22 كانون الاول 2020)، ذكر فيه إن "الحركة التجارية لن تتأثر بقرار إغلاق المنافذ لمدة أسبوعين"، مؤكدا أن "قرار الغلق سيراجع بعد أسبوعين".

وأضاف الوائلي، انه تم "اصدار توجيهات إلى المنافذ كافة باتخاذ أقصى التدابير الصحية ومنع الاختلاط لضمان سلامة العاملين وضمان تدفق البضائع".

وكان مجلس الوزراء قد اتخذ اليوم الثلاثاء، عددا من القرارات لمواجهة السلالة الجديدة لفيروس كورونا من بينها غلق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة.

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