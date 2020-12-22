2020/12/22 | 18:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 26 دقیقة

1723 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

توقعت عضو مجلس النواب محاسن حمدون، الثلاثاء، وصول راتب عضو مجلس النواب الى 3 ملايين دينار بعد قرار الحكومة بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب، مؤكدة انه لم يتبق شيء يستحق.

وقالت حمدون في لقاء متلفز تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (22 كانون الاول 2020)، ان "لم يتبق شيء يستحق من رواتب النواب حتى يتم تخفيضها، ونتوقع ان يصل الراتب الى 3 مليون بعد التخفيض".

واضافت، أن "النائب لديه التزامات تختلف عن المواطن العادي ومن بينها مساعدة المواطنين وحل مشاكلهم".

واوضحت، ان "حل الازمة المالية لا يكمن بتقليل الرواتب، بل بالقضاء على الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة".

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، قد اعلن امس، الاثنين، أن موازنة 2021 ستشهد استقطاع جزء كبير من رواتب الرئاسات الثلاث.



وان الموازنة ستستقطع نسبة 40% من رواتب الرئاسات الثلاث و 30% من الرواتب الكلية للنواب والوزراء".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امتعاض برلماني من قرار الحكومة خفض رواتب اعضائه.. لم يتبق شيء يستحق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امتعاض برلماني من قرار الحكومة خفض رواتب اعضائه.. لم يتبق شيء يستحق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).