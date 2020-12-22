الأسدي وبارزاني يبحثان تطبيق اتفاقية سنجار

2020/12/22 | 18:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، الثلاثاء، مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تطبيق اتفاقية سنجار.

وذكر بيان لحكومة الإقليم تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "بارزاني استقبل اليوم، الأسدي وجرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع في العراق، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وتعزيز التنسيق الأمني بين الجانبين".

وأضاف أنه "تم التشديد على أهمية تطبيق اتفاقية سنجار، وبما يشمل خروج الميليشيات والقوات المسلحة غير القانونية من العراق".

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