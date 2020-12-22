الموازنة في طريقها الى مجلس النواب ولا معلومات عن حصة الاقليم

2020/12/22 | 18:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء الاتحادي، حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، عن ارسال موازنة عام 2021 إلى مجلس النواب.

وفي هذا الصدد قال شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الحكومة الاتحادية أرسلت الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب، مبينا ان اللجنة المالية لم تتطلع بعد على نسخة الموازنة.

وأضاف: انه لا تتوفر معلومات بعد عن حصة اقليم كوردستان في موازنة العام المقبل 2021، مؤكدا في الوقت نفسه ان قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان رئيس الوفد المفاوض سيعلن معلومات عن هذا الموضوع خلال مؤتمرا صحافي مساء اليوم من العاصمة الاتحادية بغداد.

وكان سمير هورامي المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس الوزراء، قد قال في وقت سابق من اليوم، ان قوباد طالباني سيوضح خلال مؤتمر صحافي مجريات المفاوضات مع الحكومة الاتحادية والجهات السياسية العراقية بشأن قانون تمويل العجز المالي ومشروع قانون الموازنة لعام 2021.

PUKmedia هاميار علي

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