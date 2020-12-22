كوسرت رسول يزور رئيس الجمهورية

2020/12/22 | 18:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي في مدينة السليمانية 22/12/2020، رئيس الجمهورية الدكتور برهم احمد صالح.

وجرى خلال اللقاء، بحث الاوضاع في اقليم كوردستان والعراق والعلاقات بين الجانبين.

واجمع الطرفان على ضرورة اجراء اتفاق مثمر بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بهدف تامين رواتب موظفي اقليم كوردستان وتامين حياة مستحقة للمواطنين.

PUKmedia

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