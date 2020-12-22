الطيران المدني تعلن المباشرة بتقديم الخدمات المحدودة عبر شركة عراقية في مطار بغداد

2020/12/22 | 18:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، الثلاثاء، عن منحها رخصة عمل للشركة العراقية المتحدة لخدمات المطارات والمناولة الأرضية المحدودة MASIL لتقديم خدمات المسافرين في صالة نينوى بمطار بغداد الدولي . وذكرت السلطة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الشركة العراقية المتحدة هي شركة عراقية أسستها شركة الخطوط الجوية العراقية بالمشاركة مع …

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