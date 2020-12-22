المنافذ تعلن عدم شمول الحركة التجارية بقرار غلق المنافذ الحدودية البرية

2020/12/22 | 18:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عدم شمول الحركة التجارية بقرار غلق المنافذ الحدودية البرية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رئيس الهيأة عمر الوائلي قوله، إن “الحركة التجارية لن تتأثر بقرار إغلاق المنافذ لمدة أسبوعين”، مؤكداً أن “قرار الغلق سيراجع بعد أسبوعين”.وأشار إلى” صدور توجيهات إلى المنافذ كافة باتخاذ أقصى التدابير …

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