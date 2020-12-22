ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تتراجع بعكس التوقعات

2020/12/22 | 18:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري بعكس توقعات المحللين، مع مخاوف فيروس كورونا.

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