مسؤول عراقي: قرار غلق المنافذ الحدودية لا يشمل الحركة التجارية

2020/12/22 | 18:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد عمر الوائلي، رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، أن الحركة التجارية للبلاد لن تتأثر بقرار الحكومة بإغلاق المنافذ لمدة أسبوعين.وقال عمر الوائلي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، إن قرار غلق المنافذ الحدودية للعراق لا …

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