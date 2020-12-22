الاتحاد الأوروبي يوصي برفع حظر الرحلات مع بريطانيا

2020/12/22 | 18:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولة: الفرات نيوز} أوصى الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الدول الأعضاء برفع حظر حركة السفر مع بريطانيا، الذي سارعت له الدول فور الكشف عن سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

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