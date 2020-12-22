الديوانية.. تعينات لذوي الشهداء والجرحى

2020/12/22 | 18:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية: الفرات نيوز} اصدرت شرطة محافظة الديوانية، توجيها إلى الراغبين بالتعيين بصفة عقد في الشركات الأمنية من ذوي الشهداء والجرحى (الدرجة الأولى)

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