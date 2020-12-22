الاسدي: أذرع التعاون الامني يجب أن تمتد الى كل محافظات العراق بما فيها كردستان

2020/12/22 | 19:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الثلاثاء، ان أذرع التعاون الامني يجب أن تمتد الى كل محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كردستان

وقال بيان لمكتب اعلام الجهاز، تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الاسدي وصل اليوم الثلاثاء، في زيارة تهدف الى تعزيز التكامل الأمني بين الأجهزة الأمنية الاتحادية والأجهزة الأمنية في إقليم كردستان والتقى الأسدي برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وبحث معه سبل مستوى التعاون الأمني والتكامل في العمل من أجل حفظ أمن العراق وسلامة أراضيه”.

واكد الاسدي إن “أذرع التعاون الامني يجب أن تمتد الى كل محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كردستان، من أجل ترسيخ أمن بلادنا في كل أنحائها وعلى الصُعد كافة”، لافتا الى ان “معركتنا الحالية هي معركة معلومات استخبارية واستباقية ولابد من زيادة التعاون ضمن الجسد الواحد للوصول الى بر الأمان والمحافظة على ما تحقق من انتصارات هزمت الإرهاب”.

واشار البيان الى ان “الاسدي التقى ضمن زيارته رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وبحث معه الإجراءات الكفيلة بزيادة التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية الاتحادية مع الأجهزة في إقليم كردستان، فضلاً عن الجهود المشتركة لتوسعة قاعدة التعاون الأمني والعمل بمساحة مشتركة أكبر”.

واشار الاسدي، الى إننا “نسعى بجهود حثيثة لإيجاد صيغ كفيلة بحل مشاكل عودة النازحين وتأمين إعادة استقرارهم في مناطق سكناهم”.

كما التقى الأسدي بوزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد، وجرى خلال اللقاء بحث وسائل زيادة تبادل المعلومات وتأمين وصولها لأجل الحفاظ على ما تحقق من منجز أمني في هزيمة عصابات داعش، وتوفير الأمن لربوع العراق.

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