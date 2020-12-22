2020/12/22 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيأة المنافذ الحدودية تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا واستمرار الحركة التجارية في كافة المنافذ الحدودية

أكدت هيأة المنافذ الحدودية التزامها الكامل بمقررات جلسة مجلس الوزراء المنعقد هذا اليوم والمتضمن اتخاذ الإجراءات الاحترازية الفنية والطبية لمواجهة السلالة الجديدة من وباء كورونا.

من جهتها تود هيأة المنافذ الحدودية أن توضح أن القرار الخاص بغلق كافة المنافذ الحدودية أمام الدول عالية الإصابة في نسبة الإصابة بفايروس كورونا مع التأكيد على استمرار الحركة التجارية بصورة طبيعية في المنافذ كافة، مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والطبية والعمل بمبدأ التباعد الاجتماعي واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع مستجدات هذا الوباء.

وكذلك تؤكد الهيأة أن تطبيق القرار يعتبر ساري المفعول اعتباراً من 24 من شهر كانون الاول الجاري ويستمر لمدة أسبوعين من تاريخه ويسمح بدخول العراقيين فقط على أن يتم تقيم واقع الحال وتشخيص الدول الموبؤة ليتم بعدها منع المسافرين الوافدين الأجانب والعراقيين من دخول البلاد.

ويأتي هذا القرار بعد أن قدمت هيأة المنافذ الحدودية وبشكل رسمي مخاطبة إلى وزارة الصحة العراقية وبدوره قدمها السيد وزير الصحة في اجتماع مجلس الوزراء والتي عرضت بشكل طارئ ليتم المصادقة عليها من قبل المجلس، إيمانا من هيأة المنافذ بالمحافظة على أبناء شعبنا الكريم من هذا الوباء العالمي وان تضع كافة إمكاناتها البشرية واللوجستية للوقوف بحزم وان تكون الجدار الأول لدرء المخاطر وضمان سير العملية التجارية بانسيابية وتوفير كافة سبل العيش من المواد والبضائع لاستمرارية الحياة بصورة طبيعية.

إعلام هيأة المنافذ الحدودية 22 كانون الاول 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من هيأة المنافذ يوضح بعد قرار مجلس الوزراء اغلاقها ضمن اجراءات مواجهة سلالة كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من هيأة المنافذ يوضح بعد قرار مجلس الوزراء اغلاقها ضمن اجراءات مواجهة سلالة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).